Secretária interina da educação deve permanecer na pasta até dia 30

O governador Gladson Cameli (PP) prorrogou até o dia 30 de abril a permanência da secretária em exercício, Andreya de Oliveira Abomorad, no comando da Secretaria de Estado de Educação, Cultura e Esportes (SEE).

O decreto foi publicado na edição do Diário Oficial do Estado (DOE) desta terça-feira (20). Com isso, o governo mantém o afastamento de Mauro Sérgio, titular da pasta, por conta das férias. Andreya ficaria no cargo até o último dia 16 de abril.

Nos bastidores, informação do Palácio Rio Branco, afirmam que Mauro não deve permanecer no cargo após os recentes escândalos de corrupção.