Aprovados no Sisu têm até sexta (23) para inscrições na 1º fase de matrícula, informa Ufac

A Universidade Federal do Acre (Ufac), por meio da Pró-Reitoria de Graduação (Prograd), informou que os aprovados pelo SISU têm até sexta-feira, 23, para efetuar a primeira fase da matrícula institucional, que iniciou nesta segunda-feira, 19, com a submissão virtual dos documentos exigidos em edital.

Este ano, 14.658 candidatos concorreram às 1.830 vagas disponibilizadas para o primeiro semestre letivo. Os candidatos puderam escolher entre 38 cursos disponíveis, no campus-sede e no campus Floresta, em Cruzeiro do Sul.

Para os candidatos classificados nas vagas reservadas pela lei n.º 12.711/2012, deve ser preenchido o formulário socioeconômico acompanhado dos respectivos documentos comprobatórios da situação econômica de cada membro maior de 18 anos de seu núcleo familiar, inclusive para comprovar a ausência de renda mensal declarável.

“Deverá o candidato imprimir o comprovante de realização da 1ª fase de matrícula institucional e o formulário de opção de vaga, quando for o caso, a ser apresentado na 2ª fase de matrícula institucional.”

A segunda etapa das matrículas, em que os aprovados devem entregar os documentos exigidos, originais e cópias presencialmente no Núcleo de Registro e Controle Acadêmico (Nurca), será realizada em momento posterior, quando a pandemia da Covid-19 se estabilizar.

A publicação das matrículas institucionais deferidas e indeferidas será divulgada no site da Ufac em 3 de maio. O candidato que não realizar qualquer uma das fases de matrícula institucional, no local, nas datas e horários definidos, perderá o direito à vaga na qual foi classificado.

Para os casos em que o histórico escolar não esteja devidamente carimbado pelo órgão de supervisão estadual, o candidato deverá anexá-lo juntamente com o termo de compromisso disponibilizado no site. Através do documento o estudante se compromete a providenciá-lo, registrado no órgão competente, em 30 dias.