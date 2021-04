Acre vai pedir a Bolsonaro liberação de tráfego de veículos em ponte antes da inauguração

Com a iminência de um novo adiamento na inauguração da Ponte do Rio Madeira, localizada no distrito de Abunã, em Porto Velho, previsto inicialmente para o dia 29 de abril, o governador Gladson Cameli (Progressistas) informou nesta terça-feira (20) ao ac24horas que deverá solicitar ao presidente da República, Jair Bolsonaro, para que ele autorize o tráfego de veículos no local.

“Eu tenho a seguinte concepção, mas, se eu fosse o presidente, já que ele quer inaugurar a Ponte dia 7, que seja mais que libere o tráfego no local. Vou fazer essa sugestão ao presidente”, declarou.

Cameli justificou que o pedido é necessário haja vista o longo tempo de espera da população de Rondônia e do Acre. “Vai diminuir essa ansiedade”, explicou.

Em contato com o superintendente de Rondônia do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit), André Santos, a ponte está em fase de conclusão. Santos destacou que está no aguardo do Palácio do Planalto para a data da inauguração. “A data quem vai definir é o Palácio do Planalto. Está pronta, restando apenas sinalização horizontal que concluirá nessa semana. Após isso está apta a ser inaugurada”, explicou.

As obras tiveram início há sete anos e custaram cerca de R$ 140 milhões. Depois de finalizada, a ponte vai facilitar o acesso ao estado do Acre.

Nesta semana estão sendo feitas as juntas de dilatação na pista, meio fio e pintura. Por último será instalada a sinalização. A liberação do tráfego de veículos, no entanto, depende da inauguração oficial, que ainda não tem data definida.

As obras, iniciadas em 2014, chegaram a ser suspensas em alguns momentos devido a pandemia da Covid-19. Em julho de 2020, a estimativa de inauguração da ponte era para dezembro do mesmo ano, mas precisou ser novamente adiada.