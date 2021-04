Acre tem confirmado duas variantes da Covid-19; de três casos, duas pessoas já morreram

O governo do Acre confirmou de forma oficial a circulação de duas variantes do novo coronavíurs no estado. A confirmação veio após o envio de exames ao Laboratório Instituto Carlos Chagas.

De acordo com informações divulgadas pela Secretaria Estadual de Saúde (Sesacre), foram detectadas 2 amostras positivas para a Variante de Atenção (VOC) e 1 amostra para a variante P.2.

A P.2. é uma variante descoberta no Rio de Janeiro que se espalhou pelo país. Já a VOC é uma variante da cepa descoberta em Manaus . de acordo com as autoridades de saúde, as duas vacinas, AztreZeneca e CoronaVac, são eficazes contra as duas variantes.

Das três pessoas contaminadas, duas morreram. Um paciente era residente na zona rural do município de Santa Rosa do Purus, 61 anos, com a data do início dos sintomas em 13/01/2021, relatando febre, tosse e dispneia. Foi internado no Hospital Regional do Juruá no dia 14/01/2021 e evoluiu para óbito no dia 25/01/2021 e a outra vítima fatal era morador de Cruzeiro do Sul, 51 anos, com a data do início dos sintomas 08/12/2020, procurou a unidade hospitalar em 21/12, passou uma semana internado na UTI e foi acompanhado na enfermaria, vindo a óbito por complicações em decorrência da Covid-19 no dia 26/01/2021.

Para ter um panorama completo do estado, foram enviadas amostras de todas as regiões do Acre, levando em conta pacientes com sintomas como dificuldades para respirar, cansaço e pneumonia.

O número de pacientes contaminados com as variantes do vírus pode ser maior, já que o Acre aguarda o resultado de 45 outras amostras que foram enviadas para o Instituto Evandro Chagas.