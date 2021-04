Acre registra mais 12 mortes pela Covid-19 e 41 novos infectados nas últimas 24 horas

A pandemia continua matando em grande número no Acre. Mais uma vez, o número de mortes nas últimas 24 horas foi expressivo. Nas últimas 24 horas, 12 pessoas morreram por causa da Covid-19, com idades entre 20 e 91 anos. Foram 4 vítimas fatais do sexo masculino e 8 do sexo feminino, fazendo com que o número oficial de mortes por Covid-19 suba para 1.445 em todo o estado.

No entanto, o número de novos casos foi bem abaixo da média acreana. De acordo com o boletim da Secretaria de Estado de Saúde do Acre (Sesacre) nesta terça-feira, 20, foram registrados 41 casos de infecção por coronavírus, sendo 40 casos confirmados por exames de RT-PCR e 1 por teste rápido. O número de infectados saltou de 75.599 para 75.640.

Infelizmente, o número baixo de novos casos não significa diminuição da doença e sim a falta de kits de reagentes para que os exames sejam feitos no Centro de Infectologia Charles Mérieux. A previsão de chegada é para os próximos dias.

Até o momento, o Acre registra 198.750 notificações de contaminação pela doença, sendo que 121.975 casos foram descartados e 1.135 exames de RT-PCR seguem aguardando análise do Laboratório Central de Saúde Pública do Acre (Lacen) ou do Centro de Infectologia Charles Mérieux. Pelo menos 62.910 pessoas já receberam alta médica da doença, enquanto 287 pessoas seguem internadas.