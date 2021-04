Acre recebe doação de 132 cilindros de oxigênio para pacientes acometidos pela Covid-19

O Ministério Público do Estado do Acre (MP-AC,) realizou a doação de 132 cilindros ao governo. O ato de doação ocorreu na manhã desta terça-feira (20) no Palácio Rio Branco.

De acordo com o governador Gladson Cameli, os cilindros já estão sendo utilizados nas unidades de saúde, principalmente no interior.

“Gratidão ao MPAC por essa doação e pela parceria com o governo do Estado. No nome da procuradora-geral de Justiça, Kátia Rejane, agradeço a todos da instituição que nos ajudam a salvar vidas”, declarou Cameli.

Estiveram presente na assinatura, a procuradora-geral do Acre, Kátia Rejane e o secretário de saúde, Alysson Bestene.