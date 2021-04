Governo isenta ICMS de importações e operações de insumos da vacina contra a Covid

O governo do Estado do Acre publicou no Diário Oficial desta terça-feira, 20, decreto que isenta do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – ICMS nas importações e operações com vacinas e insumos destinados à sua fabricação para o enfrentamento à pandemia causada pelo novo agente do coronavírus (SARS-CoV-2)

O governo acreano acompanha com extrema atenção a movimentação em torno da aprovação da vacina russa Sputnik V. Gladson Cameli assinou um contrato de compra de 700 mil doses da vacina que tem apresentado mais de 97% de eficácia, de acordo com estudo russo, mas que ainda não tem autorização no Brasil.

A última atualização no Portal de Transparência do Governo do Acre em relação à Covid-19 foi feita há quase dois meses atrás, no dia 24 de fevereiro, quando o Acre tinha recebido pouco até o momento pouco mais de 170 mil doses das vacinas AztraZeneca e CoronaVac.