Vacina da Rússia que poderá ser adquirida pelo Acre apresenta 97,6% de eficácia

A semana começa com uma excelente notícia para o estado do Acre e mais 12 unidades da federação brasileira que pretendem adquirir a vacina Sputnik V. Usando um banco de dados de pessoas que receberam as duas doses do imunizante, cientistas do Instituto Gamaleya de Moscou, calcularam a taxa de efetividade no mundo real, com percentual de 97,6%. O governo do Acre manifestou interesse em comprar 700 mil doses da vacina.

O imunizante mostrou uma efetividade de 97,6% contra a doença em uma avaliação de dados do mundo real, com base na análise de 3,8 milhões de pessoas.

A nova taxa é maior do que a eficácia de 91,6% descrita nos resultados de um ensaio clínico em grande escala da Sputnik V, publicado na revista científica Lancet no início deste ano. Enquanto os dados de eficácia de uma vacina se referem ao seu desempenho dentro de um ensaio clínico, os de efetividade se referem ao desempenho em condições reais de uso.

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) ainda não aprovou o uso emergencial do imunizante, mas, ele poderá ser comprado através de uma decisão do ministro Ricardo Lewandowski, que determinou que a Anvisa tem até o dia 28 de abril para decidir sobre a importação excepcional e temporária do imunizante.

A decisão ocorre no âmbito de uma ação movida pelo Maranhão para solicitar a autorização para importar e distribuir 4,5 milhões de doses da Sputnik V. O Consórcio Nordeste, que reúne governadores da região, tem um contrato para compra de cerca de 37 milhões de doses da vacina russa.