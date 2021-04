Três pessoas morreram vítimas de Covid-19 em Cruzeiro do Sul no final de semana

Durante este final de semana, três pessoas morreram vítimas do coronavírus no Hospital de Campanha de Cruzeiro do Sul, sendo 2 do próprio município e 1 de Mâncio Lima. 10 altas hospitalares foram dadas.

Nesta segunda-feira, 19, há um total de 53 pacientes internados na unidade hospitalar. São 37 na clínica e 16 na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) da Covid. Permanecem na UTI, 8 pacientes de Tarauacá, além de 4 de Cruzeiro do Sul, 1 de Mâncio Lima, 1 de Feijó, 1 de Eirunepé e 1 Guajará, cidades do Amazonas.