Senador Guiomard é o segundo município que mais vacinou contra a Covid-19 no Acre

De acordo com dados apresentados pelo Ministério da Saúde, no âmbito da cobertura vacinal no Acre, Senador Guiomard foi o segundo município que mais vacinou contra a Covid-19 em todo o estado, ficando atrás apenas do Bujari. “Temos uma equipe preparada e dedicada em sua totalidade. Por isso fica aqui o agradecimento da prefeita Rosana Gomes e minha também a todos esses servidores que nos ajudaram a chegar nesse resultado”, disse a secretária municipal de Saúde, Dayana Reis.

O município já recebeu 2.348 doses do imunizante e está concentrando o ponto de vacinação no Centro do Idoso. Por meio de comunicados disparados nas redes sociais, via WhatsApp e um carro de som volante, a prefeitura tem utilizado todas as formas possíveis para garantir que a população seja bem informada.

A estratégia de ir até a casa das pessoas que moram em vilas e agrovilas, já era esperado, tendo em vista que a maioria da população de Senador Guiomard está na zona rural.

Na cidade, o Centro do Idoso é a referência para quem precisa se vacinar.

“As pessoas são avisadas sobre as datas e idades pelas redes sociais, mas o carro de som que passa em rua por rua faz toda a diferença”, destaca a prefeita Rosana Gomes.

Kennedy Santos, visitou comunidades rurais de difícil acesso e conversou com pessoas de todas as idades.

Veja o vídeo: