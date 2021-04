Primeiros cartões do Auxílio do Bem são entregues e já podem ser usados no comércio

Em solenidade no município do Bujari, no interior do Acre, o governador Gladson Cameli (Progressistas) ao lado do prefeito Padeiro (PDT) realizaram a entrega dos primeiros cartões do bem, uma transferência de renda para famílias em vulnerabilidade social.

O auxílio foi aprovado na Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), na última quarta-feira, 14, por unanimidade. Segundo o PL, inicialmente, as pessoas que estão em dificuldade econômica, devido aos desdobramentos da pandemia de Covid-19, poderão receber o valor de R$ 150.

De acordo com o governador Gladson Cameli, a renda não é grande, mas, é uma das maiores no país. “Entre os Estados o nosso é um dos maiores, são três parcelas de R$ 150”, declarou.

A fonte de recursos é um empréstimo junto ao Banco Internacional de Reconstrução e Desenvolvimento (Bird), de R$ 9,5 milhões, e o objetivo é que a ajuda chegue a 18.880 famílias consideradas invisíveis do ponto de vista social. A distribuição será feita aos municípios em proporção aos contingentes populacionais.