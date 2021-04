“Primeiro ele tem que se eleger”, dispara Gladson após Rocha ameaçar demitir aliados do governo

O governador Gladson Cameli (Progressistas) afirmou em entrevista coletiva durante posse do ex-deputado Ney Amorim no Podemos, na manhã desta segunda-feira (19), que as ameaças feitas pelo seu vice, Major Rocha (PSL), não estão lhe preocupando no momento.

A declaração de Cameli é baseada em recentes declarações de Rocha, que afirmou que assim que o governador Gladson se ausentar do Estado, irá assumir e demitir os aliados e os familiares de Cameli que ocupam cargos no governo. O chefe do executivo desdenhou do assunto e pediu para Rocha aproveitar quando houver oportunidade. “Que ele pegue a caneta e faça bom proveito, mas, ele precisa se eleger primeiro”, disparou.

Segundo ele, as críticas fazem parte da democracia dada pelo governo. “Somos um governo democrático, é isso”, ressaltou.

Gladson e Rocha vivem um clima de tensão desde o início de 2020 e se agravou durante as eleições municipais de 2020. Na época, após as denúncias de Rocha, Cameli fez inúmeras exonerações do gabinete do militar em forma de retaliação.