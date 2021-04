Ney Amorim assume oficialmente a direção do Podemos e não descarta disputar o Senado

O ex-deputado estadual e presidente da Assembleia Legislativa do Acre, Ney Amorim, foi oficializado presidente do Partido Podemos no Acre, em solenidade na manhã de segunda-feira (19), em Rio Branco, no Diff Hotel.

Ney adiantou que o seu objetivo no momento é alinhar os parlamentares na base da Assembleia Legislativa do Estado (Aleac). Em relação a seu futuro político, ele destacou que o foco é candidatura no cenário federal. “Não está descartado uma candidatura ao Senado ou na Câmara Federal”, declarou.

De acordo com Amorim, ele assume a sigla com o desafio de montar uma chapa competitiva para as eleições de 2022.

A presidente nacional do partido, Renata Abreu, desembarcou em Rio Branco no domingo (18) para prestigiar a filiação do ex-deputado. Renata contou que a meta do Podemos é ter uma base consolidada nos 22 municípios do Acre.