Izanelda do Igesac, Osvaldo Leal e Paula Mariano disputam vaga de secretário da Sesacre

Após a confirmação da saída do secretário Alysson Bestene do comando da Secretaria de Saúde do Estado do Acre (Sesacre), o governador Gladson Cameli afirmou que três especialistas em saúde disputam o cargo, porém, as tratativas ainda não foram iniciadas

Segundo o chefe do executivo, os nomes que estão sendo debatidos para assumir o lugar de Alysson, são três Izanelda Magalhães, presidente do Instituto de Gestão de Saúde do Estado do Acre (Igesac), a secretária-adjunta de Saúde, Paula Mariano, e o diretor do Instituto de Traumatologia e Ortopedia Into), médico e ex-secretário do governo do PT, médico Oswaldo Leal.

Não há nada definido, mas sinceramente, eu ainda não analisei quem deverá assumir”, explicou.