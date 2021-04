Gleici relembra final do ‘BBB 18’, que aconteceu há exatos três anos

A ex-BBB Gleici Damasceno voltou no tempo nesta segunda-feira para relembrar a final do “BBB 18”, que aconteceu há exatos três anos. Naquele 19 de abril, a acreana se tornou a campeã da edição.

“Três anos atrás eu estava na final do BBB 18 com pessoas maravilhosas e vivendo uma das maiores emoções da minha vida que foi vencer o programa. Não subestimem ninguém”, Gleici postou, em seu perfil no Twitter.

O nome de Gleici entrou nos assuntos mais comentados do Twitter por causa dos três anos da final do “BBB 18”.

Assim como vários outros famosos, a ex-BBB declarou torcida para Juliette no “BBB 21”. No paredão falso deste ano, que teve Carla Diaz escolhida pelo público, a acreana queria que a paraibana tivesse ido para o quarto secreto.

Então com 22 anos, Gleci levou o prêmio de R$ 1,5 milhão do reality show depois de receber 57,28% dos votos do público. O sírio Kaysar Dadour teve 39,33% e a Família Lima, formada por Ayrton e Ana Clara, completou a final e ficou em terceiro lugar, com 3,39%.

A acreana marcou o paredão falso da edição, quando retornou ao jogo dizendo a célebre frase “vocês não sabem o prazer que é estar de volta”. A fala foi dita na novela “O Outro Lado do Paraíso”, que estava no ar na época, pela personagem interpretada por Bianca Bin.