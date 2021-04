Iapen suspende visita de familiares de presos por mais 30 dias

O diretor-presidente do Instituto de Administração Penitenciária (Iapen), Arlenilson Cunha, publicou uma portaria nesta segunda-feira, 19, renovando a suspensão de visitas aos presídios pelos próximos 30 dias. A decisão foi publicada no Diário Oficial do Estado (DOE).

No documento, Arlenilson destaca que a decisão passa pelo Acre se encontra na faixa vermelha do Comitê Acre Sem Covid-19

Segundo a portaria, ficam mantidas as atividades internas vinculadas ao processo de ressocialização, escoltas e saídas externas anteriormente agendadas, com exceção de requisições judiciais, funções essenciais à justiça e inclusões emergenciais.

Em outro trecho, Iapen mantém durante esses 30 dias os atendimentos de advogados junto aos seus clientes presos, bem como a entrega de materiais destinados às pessoas privadas de liberdade, resumindo-se estritamente, e nos casos excepcionais, os materiais de higiene.