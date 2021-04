Professora que ajudou a fundar Sinteac é mais uma vítima da covid-19 em Rio Branco 

Há mais de um mês internada, a professora Olindina Silva, 63 anos, veio a óbito neste domingo (18) em uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Santa Juliana, após complicações ocasionadas pela Covid-19, em Rio Branco (AC).

A informação foi repassada nas redes sociais pelo deputado estadual Edvaldo Magalhães (PCdoB) que, na ocasião, destacou que Olindina esteve presente em seu início de militância sindical, ainda nos tempos da Aspac (Associação dos Professores do Acre).

Magalhães frisou que Olindina ajudou a construir o Sinteac – Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Acre. “Ela ajudou a conquistar o primeiro plano de cargos e salários da Educação no Acre, a aprovar a lei que criou as eleições diretas para diretor de escolas. Enfim, ela nos ajudou a democratizar a vida no Acre e no Brasil”, escreveu.