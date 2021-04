Petecão e Jorge Viana dizem que não há tratativas de aliança para eleições do ano que vem

Após a repercussão da matéria, produzida pelo jornal Folha de São Paulo, afirmando que havia possibilidade de uma aliança entre o senador Sérgio Petecão (PSD) e Jorge Viana (PT) para eleger o senador ao governo e Viana ao Senado da República, a reportagem do ac24horas entrou em contato com ambos, onde foram categóricos em esclarecer que não há tratativas sobre o assunto.

Acerca do assunto, Sérgio Petecão disse que são notícias plantadas e que não deu declarações ao jornal paulista. “O pessoal fica plantando notícias, eu não conversei esse assunto com o Jorge”, declarou.

O senador não confirmou se será ou não candidato, mas adiantou que caso seja candidato, a decisão sobre os partidos aliados será do grupo. “Os partidos que fizerem parte da aliança é que vão ficar escolhendo vice, candidato ao senado”, ressaltou.

Por outro lado, o ex-governador Jorge Viana concordou com a declaração de Petecão, segundo ele, não houve tratativas sobre o tema. “Não tive nenhuma conversa com o Petecão nesse sentido. Mas, não temos problema nenhum em abrir diálogo com os partidos, desde que não sejam aliados do governo Bolsonaro. Não vamos caminhar com quem está alinhado com o governo Bolsonaro”, explicou.