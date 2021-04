Jorge diz que PT vai está na disputa majoritária das eleições de 2022

O ex-governador e ex-senador, Jorge Viana (PT), concedeu uma entrevista ao ac24horas na tarde de sábado (17), onde falou abertamente sobre sobre a emoção de ser imunizado e, claro, de política, em meio às próximas eleições do ano que vem no Acre. Viana não garantiu se o Partido dos Trabalhadores terá candidatura própria ou qual aliança pretende compor, porém, deixou claro que o partido estará presente na disputa majoritária.

Jorge não fez críticas pontuais à atual gestão do governo, mas, se mostrou incomodado com as recentes brigas protagonizadas pelo grupo que derrotou a Frente Popular após 20 anos à frente do Palácio Rio Branco. “Nós não vamos ficar assistindo aqueles que ganharam ficarem brigando em apenas três anos de governo. Eles ganharam tudo, governo, senado, e agora não conseguem se entender. É o Rocha brigando com Gladson, Gladson maldizendo o Petecão. Nós não vamos ficar sentados vendo isso. Agora, não necessariamente o PT precisa ser coadjuvante, ou ter candidatura própria, mas vamos está na disputa majoritária”, declarou.

No entanto, apesar de concretizar a presença do PT na disputa pelo governo, mesmo que seja apoiando uma outra candidatura, o político prega ‘cautela’. “No momento temos que ter humildade”.

Candidato ao governo ou senado?

Questionado pela reportagem a qual cargo eletivo pretende concorrer no próximo ano, Jorge não deu pistas de qual deverá ser sua escolha, mas, se mostrou focado na missão dada pelos dirigentes petistas, recentemente, em conduzir a coordenadoria-geral de campanha do ano que vem. “Estamos no meio de uma pandemia, eu acabei de ser vacinado na unidade de saúde Cláudia Vitorino, foi uma emoção muito grande, pois perdi pessoas queridas, como minha mãe. Espero que logo logo a vacina possa chegar para todos. Há uma semana fui designado pela executiva estadual do partido dos 22 municípios para ser o coordenador geral de campanha para as eleições do ano que vem. Eu aceitei o desafio e estou finalizando um documento com as razões de ter aceitado essa missão de conduzir o processo eleitoral”.

“Eu venho recebendo alguns pedidos para voltar ao governo, mas não tem nada definido”, ressaltou.

Elogios aos parlamentares acreanos

O ex-governador, por dois mandatos consecutivos (1999-2006), não poupou elogios ao trabalho realizado pelos parlamentares do partido, tanto na Câmara Federal, quanto na Assembleia Legislativa do Acre. “Acho que o Léo vem fazendo um excelente trabalho, sendo um dos parlamentares mais atuantes, denunciando, fiscalizando e propondo assim como o Daniel Zen e o Jonas, estou muito orgulhoso do trabalho deles”, comentou.

Cenário nacional

Na visão de Viana a disputa eleitoral para a presidência do Brasil será mais equilibrada com a possível candidatura do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, após as anulações das condenações pelo Supremo Tribunal Federal (STF). “O Bolsonaro só trouxe miséria ao país, já Lula tirou o Brasil do mapa da fome”, argumentou.