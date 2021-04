Comitê da Covid-19 autoriza realização da partida entre Galvez e Londrina pela Copa do Brasil Sub-20

O pedido do Imperador Galvez para a realização do confronto do próximo dia 24 de abril, às 17h, no estádio Florestão, contra o Londrina-PR, em jogo válido pela primeira fase da Copa do Brasil Sub-20, foi deferido pelo Comitê Estadual de Combate à Covid-19. O duelo, primeiramente, estava marcado para ocorrer dia 10 de março, em Rio Branco, mas não pôde ser realizado por conta do decreto governamental de distanciamento social para conter o avanço do coronavírus.

Com isso, o departamento de competições da CBF alterou a partida para o dia 18 de março, com a cidade de Belo Horizonte-MG, precisamente no Sesc Alterosas, como local do duelo. Porém, na véspera da partida, também em função do momento vivido na pandemia do novo coronavírus, as autoridades mineiras cancelaram o compromisso. A primeira fase da Copa do Brasil Sub-20 é disputada em jogo único. Em caso de empate, o classificado será conhecido nas cobranças de pênaltis.

Próxima fase

O vencedor vai encarar o Atlético-MG, que eliminou o Fluminense-PI nas penalidades. Na segunda fase os jogos são de ida e volta. As partidas estão marcadas para os dias 24 e 31 de março.