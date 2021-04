Alysson Bestene deixará comando da Secretaria de Saúde para ficar mais próximo de Gladson

O secretário de saúde, Alysson Bestene, está prestes a deixar a pasta da Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre) até o fim de maio, a informação foi repassada por interlocutores de Bestene e do próprio governador Gladson Cameli. Segundo apurado pela reportagem do ac24horas na tarde deste domingo, 18, Bestene já vem conversando com o chefe do executivo sobre deixar o órgão há algum tempo, a razão seria para assumir novos desafios do governo, haja vista o desgaste ocasionado pela pandemia da Covid-19.

Ao deixar a saúde, Alysson não deve ficar de fora da gestão, pelo contrário, está cotado para assumir uma função de planejamento estratégico ao lado do governador Gladson Cameli no Palácio Rio Branco, ou até mesmo, ajudar nas relações dentro da Casa Civil ao lado do secretário Flávio Silva. Bestene vem trabalhando, agora, para entregar a pasta com boa parte do planejamento previsto pela gestão em fase final de execução, como por exemplo, as obras do Pronto-Socorro e da nova Maternidade da capital.

Em contato com o secretário de saúde, Alysson Bestene, ele não confirmou a saída, mas, adiantou que o cargo pertence a Cameli. “Não há nada definido sobre isso”, explicou.