Petecão desiste de pedir afastamento do Senado

O senador da República, Sérgio Petecão (PSD) declarou ao ac24horas na tarde deste sábado (17), que desistiu de pedir afastamento do cargo, para que sua suplente, a ex-deputada estadual Maria das Vitórias (Progressistas), conforme havia cogitado no fim do ano passado.

De acordo com o senador, o motivo dele não se afastar pelo período de 4 meses, é que sua suplente encontra-se isolada, em Cruzeiro do Sul, em razão da pandemia, e por essa razão, ela pediu para não assumir o cargo no momento, em virtude de não poder fazer um mandato participativo. “Tive uma conversa com a nossa suplente, e eu na verdade já queria me afastar, mas, por conta do Covid e as sessões estão suspensas e a maioria são online, aí a Maria achou melhor deixar isso um pouco mais pra frente em razão que ela quer participar ativamente”, explicou.

Após as eleições do último ano, Petecão cogitou afastamento, alegando que precisava cuidar da saúde, além de que precisava cumprir agendas no interior do Acre.