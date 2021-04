Jorge e Petecão podem estar juntos no mesmo palanque eleitoral em 2022, diz Folha de SP

O senador Sérgio Petecão (PSD) deve mesmo ser candidato ao governo do Estado do Acre em 2022 e ainda deve contar com o apoio por meio de uma aliança com o Partido dos Trabalhadores (PT) em uma dobradinha para tentar eleger Jorge Viana ao senado da República e Lula a presidência.

De acordo com uma reportagem do jornal Folha de S. Paulo divulgada na sexta-feira (16), o PT deve abrir mão de disputar o governo no Acre após 20 anos no poder. O senador Jorge Viana disse que o momento requer união de todos e que o partido deve ter os pés no chão. “Não cabe ter uma visão curta, temos que ter humildade e ter os pés no chão. É como uma travessia no deserto, a gente precisa se abastecer para chegar ao outro lado”,

Viana destacou que a sigla deverá abrir tratativas com todos os partidos que não estiverem alinhados com o presidente Jair Bolsonaro

Com a possível aliança PT/ PSD, Petecão e Jorge poderão voltar a caminhar juntos após o racha do senador com a Frente Popular.

A possibilidade da união entre os partidos, surgiu depois da anulação das condenações do ex-presidente Lula, confirmada no plenário do STF nesta quinta-feira (15), e a confirmação de sua elegibilidade para 2022 devem acelerar as negociações em torno do possível apoio de partidos mais ao centro à sua candidatura à Presidência.