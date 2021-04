Navegando macio nas águas turbulentas

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA É UM RIO DE ÁGUAS TURBULENTAS. Ninguém chega a ocupar suas cadeiras por acaso, não tem nenhum tolo entre os parlamentares que a integram. Os interesses são os mais diversos possíveis, indo do pessoal ao ideológico. Há uma diversidade de pensamentos, de entendimentos e desentendimentos. Exatamente, por isso, não é fácil comandar aquela casa, onde desaguam os projetos que vêm do governo que, geralmente, são rebatidos pela oposição.

Neste contexto, há que se registrar que, o presidente Nicolau Junior (PP), vem conseguindo um consenso nas votações de interesse do governo desde o seu primeiro mandato. Sua condução política vem sendo produtiva, porque o governo viu aprovado até os projetos considerados polêmicos, enviados para votação. Não foi por acaso que foi conduzido a um segundo mandato por unanimidade entre situação e oposição. O governador Gladson Cameli deve muito à sua atuação nas votações da ALEAC. O presidente Nicolau Junior (PP) tem conseguido navegar macio nas águas turbulentas do Legislativo.

O PRINCIPAL ADVERSÁRIO

NINGUÉM tem o direito de torcer contra o insucesso do prefeito Tião Bocalom. Mas, quando se vê um gestor que quer governar na base do murro na mesa, a tendência é o insucesso. O principal adversário do Bocalom é o próprio.

OU MUDA OU SE COMPLICA

MANTENDO ESSA IMAGEM, de que tudo se resolve no grito, sem diálogo, ele caminha para moldar um perfil de um homem rude. Se isso cristalizar no imaginário da população, pode pintar Rio Branco de ouro, que não reverte a impopularidade. Ainda tem tempo para mudar.

CANTEI QUE NÃO DARIA CERTO

CANTEI neste espaço que, não daria certo o prefeito Tião Bocalom governar de costas para os vereadores. A derrota do seu primeiro projeto, por unanimidade, na CCJ, veio confirmar que seu método é, politicamente, um suicídio.

GENÉRICO DO PP

POLÍTICOS que jogam no time do governador Gladson Cameli que o procuram em busca de orientação política, estão sendo aconselhados a se filiarem no PSDB, que pode virar numa espécie de genérico do PP para 2022.

DESMONTE DA LAVA JATO

O STF anulou os atos processuais da condenação do Lula, em cima da suposta condução errada dos seus processos. Ou aplica a mesma medida aos demais condenados pela Lava Jato por desvio de bilhões de reais, ou vira privilégio.

SENTIU O GOLPE

A ATÉ AQUI, elegibilidade do Lula para a eleição de 2022, decretada pelo STF, teve repercussão ruim no Planalto, e, pelas declarações do presidente Bolsonaro, este sentiu o golpe. O Lula candidato, é tudo que Bolsonaro não queria.

INFERNO ASTRAL

FALANDO no Bolsonaro, seu governo vai viver um inferno astral na pandemia da Covid no Senado, determinada pelo STF. Alguém já disse que CPI se sabe como começa, mas não se sabe como termina. Em uma CPI, o que é enfocado na mídia, é sempre o lado negativo do apurado.

O IMPÉRIO CONTRA-ATACA

DEPOIS da festa promovida no seu quintal político, pelo senador Sérgio Petecão (PSD) e pela deputada federal Jéssica Sales (MDB), com distribuição de barcos e kits de casas de farinha aos ribeirinhos, o governador Gladson desembarcou em Cruzeiro do Sul, com seu staff político.

O MANJAR DOS CACIQUES

DENTRO DO MDB, os únicos a se dar bem com cargos, após o desembarque da sigla no governo Gladson, foram o deputado federal Flaviano Melo (MDB) e o senador Márcio Bittar (MDB). O manjar é para os caciques.

EXEMPLO DE INDEPENDÊNCIA

OS NOVOS vereadores da capital estão dando um belo exemplo de independência política nos seus atos, não são um puxadinho da PMRB, como foi na legislação passada.

INDEPENDÊNCIA É FUNDAMENTAL

A INDEPENDÊNCIA para votar apenas no que é de valia para a população, é essencial para cumprir um bom mandato. A turma do “amém” e do “sim senhor”, se perde nas vielas da mediocridade, e nunca se destaca.

NADA A VER

A Idelcleide Cordeiro não tem ligação, direta ou indireta, no envolvimento da investigação pela PF de compra supostamente superfaturada na secretaria municipal de Saúde da PMRB, nunca vendeu álcool gel e nem era servidora da prefeitura. Faço o registro a bem da verdade.

NÃO FOI ABSOLVIDO

EM RELAÇÃO AO LULA é bom registrar que, ele não foi absolvido pelo STF das acusações de corrupção, apenas os atos dos julgamentos foram anulados, porque, seus casos deveriam ser julgados em outra instância jurídica.

ALHO POR BUGALHO

O EX-SENADOR Jorge Viana (PT) está vendendo alho por bugalho, quando comenta no seu Instagram, que o STF “absolveu” Lula por 8×3. Não absolveu coisa alguma, JV!

HUMOR PAROQUIAL

O Lula disputar a presidência não significa dizer que o céu será de brigadeiro para os candidatos do PT no estado em 2022, a eleição, aqui, tem humor paroquial.

MEDIDA ACERTADA

O GOVERNADOR Gladson Cameli toma uma medida acertada ao manter no comando da Secretaria de Segurança, o Coronel Paulo Cézar, que faz um belo trabalho na pasta. Não se mexe no que funciona.

SEIS POR MEIA DÚZIA

NÃO CONSIGO avaliar a vantagem da troca do PSDB pelo PL, pela deputada federal Mara Rocha (PSDB). O PL tem um deputado estadual e nenhum vereador na capital.

LIVRE PARA BOLSONARAR

O ÚNICO argumenta que sustenta a mudança é pelo fato de que no PL, a deputada federal Mara Rocha (PSDB) pode fazer campanha para o Bolsonaro sem ser punida.

CHAPÉU ALHEIO

A OBRA é importante para o estado, por acabar com o suplício da travessia do Rio Madeira de balsa, mas está em território rondoniense, é preciso desenhar, senhores políticos? Falam da obra, como se esta fosse no Acre.

ZEN COM RAZÃO

O DEPUTADO Daniel Zen (PT) está coberto de razão quando questiona a compra milionária de livros pela secretaria de Educação, porque já são doados pelo Ministério da Educação. Nada justifica esta compra.

VAMOS SER JUSTOS COM O FRANK

QUANDO a vacinação dá uma parada na capital, não é por ociosidade da secretaria municipal de saúde, mas porque acabam as doses. Fazem críticas injustas ao secretário Frank Lima. Paga por um pato que não comeu. Não pode ser irresponsável, usando o estoque da segunda dose.

NÃO ENCONTREI

OS TEMPOS são de modernidade. Por isso, não vi um motivo plausível para o veto ao projeto da vereadora Michele Melo (PDT), que permitia agendamento de consultas nas unidades de saúde da PMRB, via telefone.

GRATA SURPRESA

POR SINAL, a vereadora Michelle Melo (PDT) tem se destacado como uma política de atuação firme, na Câmara Municipal de Rio Branco. Uma grata surpresa.

FRASE MARCANTE

“É melhor manter o lobo de fora do que tentar arrancar os seus dentes e garras depois que ele entrou”. (Thomas Jefferson).