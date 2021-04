Cotado para ser desembargador, juiz José Augusto é internado na UTI do Santa Juliana

O juiz José Augusto Cunha Fontes da Silva, 59 anos, titular do 1º Juizado Especial Criminal da Comarca de Rio Branco, deu entrada nesta quinta-feira, 16, na Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) do Hospital Santa Juliana. Diagnosticado com covid-19, o magistrado deu entrada na Pronto Clínica na quarta-feira, 14, com dificuldades de respirar e com grande cansaço, mas na sexta teve que ser transferido para a nova Unidade Hospitalar para cuidados mais específicos.

De acordo com informes apurados, o estado de José Augusto é grave, mas estável. Ele está usando oxigênio em alto fluxo, mas não está intubado. O magistrado aguarda exames para verificar o quadro da evolução da doença.

José Augusto é cotado para ser o próximo desembargador do Tribunal de Justiça do Acre no critério de antiguidade assim que uma vaga for aberta.

O ac24horas procurou o Tribunal de Justiça do Acre que, por meio de sua assessoria, informou não ter maiores detalhes sobre a situação do magistrado. A Associação do Magistrados do Acre (ASMAC) também não se manifestou quando foi procurada.