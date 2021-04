Contra a infecção pela Covid-19, Detran manda desinfectar prédios em Rio Branco

Por causa da Covid-19, o Departamento Estadual de Trânsito do Acre informa que na próxima semana irá realizar a desinfecção de três de seus prédios em Rio Branco.

Na segunda-feira (19) a desinfecção será realizada no prédio do Detran Sede, na Avenida Ceará, a partir das 13h30, o que provoca a suspensão do atendimento no período da tarde.

Na terça-feira (20) a desinfecção ocorrerá no Detran Veículos, na Avenida Nações Unidas, nº 2710, Estação Experimental. O atendimento presencial não será prejudicado na unidade pois funciona apenas no período da manhã.

Na quinta-feira (22) é a vez do serviço ser executado, também a partir das 13h30, no Detran Parqueamento, na Avenida Antônio da Rocha Viana.