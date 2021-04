Conferência com sindicato reforça mobilização por hospital universitário na Ufac

Em teleconferência, dirigentes do Sindicato dos Médicos e da Universidade Federal do Acre debateram demandas dos professores do curso de medicina que apontaram necessidade da expansão e de melhorias na parte prática para atender os alunos de forma adequada.

O presidente do Sindicato dos Médicos do Acre (Sindmed), Guilherme Pulici, se reuniu com a reitora da Universidade Federal do Acre (Ufac), Guida Aquino, conduziram a conferência, que contou ainda com os médicos que lecionam na instituição e com a presidente da Associação dos Médicos do Acre (Amac), Jene Greice.

Guilherme Pulici propõe apoiar a instituição de ensino na busca por recursos capazes de garantir a construção do Hospital Universitário (HU) que contribuirá para suprir a demanda. A proposta é cobrar dos parlamentares a adesão ao projeto que ampliará o atendimento em saúde pública.

O presidente do Sindmed ainda defende a criação de um programa institucional de apoio à preceptoria sendo que “esse programa poderia abranger ações como cursos de didática voltada para preceptoria, cursos de especialização ou mestrado profissional, apoio à participação em congressos, certificação institucional como preceptor, participação em publicações em conjunto com serviços, entre outras ações”.

Para Guilherme Pulici, a proposta é garantir a formação de qualidade aos alunos e a valorização dos professores.

“Isso certamente não resolve todo o problema, mas qualifica e, em contrapartida, colabora com a organização dos campos de prática”, detalhou o sindicalista.

Guida Aquino agradeceu o apoio do Sindmed e o engajamento da entidade, aceitando trabalhar de forma conjunta por recursos capazes de tirar do papel o Hospital Universitário.

“Aceito o apoio do Sindicato e agradeço. Temos o projeto do Hospital Universitário, mas, apenas com a adesão de todos é que será possível levar o projeto a frente”, detalhou a reitora.