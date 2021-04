Comissionado da SEPA que recebeu salários sem trabalhar é exonerado

Em novembro do ano passado, uma comissão de sindicância montada na Secretaria de Produção e Agronegócio do Acre (SEPA) chegou a conclusão de que o servidor César José Gomes Zaine, chefe do escritório do órgão em Xapuri, não compareceu ao trabalho no período entre setembro de 2019 a julho de 2020.

Em sua defesa, César Zaine alegou que passou por transtornos psicológicos e apresentou atestados médicos.

A conclusão da comissão é de que os dias em que não estão contemplados pelos atestados médicos, o servidor deve devolver aos cofres públicos o valor recebido indevidamente, estimado em mais de R$ 20 mil.

Apesar da conclusão da comissão, César Zaine foi mantido nomeado no cargo comissionado e continuou chefe do escritório da SEPA em Xapuri. Nesta sexta-feira, 16, o novo Secretário de Produção e Agronegócio do Acre publicou no Diário Oficial a exoneração de Zaine do cargo de chefe do órgão. Não foi anunciado, por enquanto, quem assume o cargo.