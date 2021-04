Site da DPE-AC é invadido por hackers na noite desta quinta

O site da Defensoria Pública do Estado do Acre (DPE/AC), sofreu na noite desta quinta-feira (15), uma invasão de hackers ao seu sistema, porém, os vândalos virtuais só conseguiram ter acesso a página do site.

A informação foi repassada ao ac24horas por funcionários da Tecnologia da Informação – TI do órgão público. Segundo detalhes técnicos do crime virtual, a invasão ocorre em várias etapas, a mais vulnerável é o site, a mais grave, são dados e informações sigilosas do setor. Sendo assim, a violação ao sistema da defensoria foi apenas ao site.

Em seguida, a equipe tomou as medidas cabíveis e fez alterações em senhas do sistema e tudo voltou à normalidade.