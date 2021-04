Maurício Soares assume Segurança enquanto Paulo Cézar tira férias

O governador Gladson Cameli designou no Diário Oficial desta quinta-feira, 15, o secretário adjunto Maurício Pinheiro Soares para assumir a secretaria de segurança pública pelos próximos 10 dias, durante a ausência do titular, Paulo Cézar dos Santos.

Paulo Cezar vai tirar esses dias de férias para tentar esfriar a polêmica com a Polícia Militar. No último sábado, 10, vazou um áudio de uma conversa do secretário, onde o gestor reclama de vitimismo dentro da PM e critica os oficiais da corporação.

As declarações geraram mal estar entre a comunidade militar e provocaram notas de repúdio da Associação dos Oficiais e do próprio comando da PM.

Prestigiado no governo, Gladson Cameli afirmou que não iria aceitar pressões para demitir Paulo Cézar, mas pediu que houvesse diálogo para resolver o desconforto.