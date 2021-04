Governo vai lançar novos uniformes de servidores públicos na cor azul

O governo do Estado do Acre deverá fazer novas mudanças na gestão, desta vez, nós uniformes dos servidores públicos e comissionados dos órgãos públicos. A data de lançamento ainda não foi divulgado.

Segundo imagens obtidas pela reportagem do ac24horas, a nova do cor das camisas masculinas femininas será na cor azul escuro. Ao contrário da atual, o slogan do governo vai constar nas costas das blusas com a mensagem “A serviço do governo do Estado”.

Na parte da frente, do lado esquerdo ficará o brasão do Acre, e do outro lado, o nome da secretaria pela qual o servidor presta serviço.