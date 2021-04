Curados da Covid-19 já são mais de 62,4 mil pacientes, mas contaminação segue alta no Acre

O número de pessoas infectadas por Covid-19 segue mais alto que o de curados no Acre. Pelo menos 62.449 pessoas já receberam alta médica da doença, enquanto 301 pessoas seguem internadas –mas o número de infectados saltou de 74.007 para 74.533 entre terça e quarta-feira (13 e 14/4).

O descarte também é alto: das 195.151 notificações de contaminação pela doença, 119.885 casos suspeitos foram descartados para Covid-19.

A fila de exames esperando resultado nos laboratórios do Acre chegou a 733 coletas por RT-PCR. Apesar do cenário animador informado por Fiocruz e Secretaria de Estado da Saúde, as dezenas de pacientes internadas nas enfermarias e UTIs além da estabilidade em níveis altos das novas infecções destoam desse otimismo. Os mortos já somam 1.375.