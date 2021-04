André Vale será empossado deputado na próxima semana

Na próxima terça-feira, 20, o Acre ganha um novo deputado estadual. É quando a mesa diretora da Assembleia Legislativa (Aleac) dará posse a André da Droga Vale (PRB).

André vai virar deputado graças à cassação do mandato de Josa da Farmácia (Podemos) que, acusado de compra de votos e abuso do poder econômico, foi cassado pelo Tribunal Regional Eleitoral do Acre (TRE). O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) confirmou a decisão do TRE acreano.

André da Droga Vale, tem 45 anos, obteve 5.827 votos nas eleições de 2018 e vai exercer seu segundo mandato como deputado estadual.