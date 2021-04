Acre apresenta Plano de Recuperação Verde aos embaixadores da Europa e Estados Unidos

Durante reunião por videoconferência do Consórcio de Governadores da Amazônia Legal, realizada nesta quarta-feira, 14, os embaixadores dos Estados Unidos, Todd Chapman; da União Europeia, Ignacio Ybañez; da Noruega, Nils Martin Gunneng; e do Reino Unido, Peter Wilson; conheceram as propostas elaboradas pelos nove estados da região, incluindo o Acre, para a elaboração do Plano de Recuperação Verde (PRV).

A iniciativa tem como principal objetivo implementar uma série de medidas para impulsionar o desenvolvimento socioeconômico da Amazônia brasileira de maneira sustentável.

Entre as sugestões apresentadas pelo Acre está o fortalecimento da chamada bioeconomia e o combate rigoroso ao desmatamento ilegal da floresta.

Foram apresentadas cinco propostas, uma delas é o fortalecimento do Programa de Regularização Ambiental, que vai beneficiar diretamente os produtores rurais do Acre.

O secretário de Meio Ambiente, Israel Milani, representou o governador Gladson Cameli no encontro virtual. Segundo o gestor, com 85% da cobertura vegetal intacta, o Acre segue na vanguarda da proteção de seus ativos ambientais. Para ele, a execução do Plano de Recuperação Verde será fundamental na continuidade de políticas públicas de preservação ambiental, bem como os investimentos em cadeias produtivas sustentáveis para a melhoria da qualidade de vida da população.

Na oportunidade, foi discutida ainda a realização de eventos voltados ao meio ambiente, como o Fórum Mundial de Bioeconomia, programado para outubro, na cidade de Belém (PA), e a Conferência das Nações Unidas sobre a Mudança Climática (COP26). A edição deste ano ocorrerá no Reino Unido, porém, devido à pandemia de Covid-19, ainda não tem data definida.