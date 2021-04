Prefeitura de Rio Branco volta a suspender primeira dose de vacina contra a Covid-19

A prefeitura de Rio Branco anunciou que chegou ao fim o estoque de vacinas destinadas à primeira dose para a população da capital acreana. Nesta terça-feira, 13, chegaram ao fim as vacinas enviadas no último lote pelo Ministério da Saúde.

Com o estoque zerado, a Secretaria Municipal de Saúde cancelou a campanha para novas doses e continua, nesta quarta, imunizando apenas quem já tomou a primeira dose e já deve ser imunizado pela segunda vez. Lembrando que o estoque de vacinas destinadas à segunda dose não pode ser usado para a primeira imunização.

O Ministério da Saúde não divulgou a previsão de envio de novas doses. Com a chegada de mais imunizantes, a prefeitura de Rio Branco deve encerrar a vacinação da população idosa, já que atualmente a faixa etária que estava sendo imunizada era de 61 anos.

A segunda dose da vacina está sendo aplicada em uma das 5 URAPs espalhadas pela cidade ou no drive-thru no antigo pátio do Detran, em frente ao 7º BEC.