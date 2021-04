Polícia recupera caminhonete roubada durante assalto em residência no 2º Distrito

Uma ação dos Policiais Militares do Giro do Batalhão de Operações Especiais (Bope) resultou em uma caminhonete recuperada no início da noite desta quarta-feira, 14, em uma área de mata localizada no bairro Taquari, no Segundo Distrito de Rio Branco.

Segundo informações da polícia, um grupo de criminosos invadiu na madrugada desta quarta-feira, uma residência localizada no Ramal do Pica Pau, rendeu toda família, roubou a caminhonete modelo Amarok, de cor prata e fugiu.

Em patrulhamento de rotina na região do Taquari, a guarnição avistou a caminhonete abandonada na área de mata no início da noite. Durante a ação da polícia ninguém foi preso.

O veículo foi removido e encaminhado por um guincho a Delegacia de Flagrantes (Defla) para ser restituído ao proprietário. A polícia acredita que a caminhonete seria encaminhada à Bolívia pelos criminosos para ser trocada por armas e drogas.