Mais de 6 mil acreanos precisam tomar 2ª dose da vacina da Covid-19

No país, 1,5 milhão de brasileiros estão nessa situação e além da vacina do Butatan não tomaram também a da AztraZeneca. O apelo foi feito na manhã desta terça-feira (13) pelo ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, e pela coordenadora do Programa Nacional de Imunizações, Francieli Fantina to, durante uma conversa com jornalistas na sede do ministério.