Libero acreano conquista acesso à Superliga Masculina de Vôlei

O acreano Carlos Dayan Alves Barros, 24 anos, ou apenas “Dayan”, como é chamado pelos amigos, conquistou pela segunda vez em sua carreira, atuando na posição de líbero no vôlei, acesso à primeira divisão da Superliga Masculina, jogando agora pelo JF Vôlei, situado na cidade de Juiz de Fora (MG).

A equipe de Juiz de Fora conseguiu o feito nesta terça-feira, 13, após vencer novamente o Aeroclube (RN) no Ginásio do Riacho, em Contagem (MG), na semifinal da Superliga B, no tie-break, com parciais de 25/20, 18/25, 20/25, 27/25 e 15/10.

Em entrevista ao ac24horas, Dayan Barros, afirmou que a pandemia da covid-19 mudou a rotina de treinos na temporada que culminou com a vaga na final da Superliga B e, consequentemente, dá acesso à primeira divisão da Superliga.

“A pandemia implicou bastante desde o início da temporada. Dificuldade para treinar. Por um período estávamos indo malhar em uma cidade vizinha de Juiz de Fora, por conta das medidas de restrições aqui. E também não jogamos em Juiz de Fora. Nossos jogos como mandantes são em Contagem, na casa do Sada Cruzeiro, que gentilmente se propôs a ajudar quanto a essa situação”, afirmou.

Dayan destacou que a invencibilidade de toda a equipe durante a Superliga B passou pelo comprometimento do grupo. “Nosso grupo se comprometeu muito desde o começo. Não imaginei que chegaríamos aqui invictos, ainda mais com o nível que foi o campeonato e o investimento de outros clubes. Mas nos comprometemos a encarar cada jogo como uma final e acho que os resultados são reflexo disso”, salientou.

Ao analisar a temporada, Dayan destacou que voltar a jogar vôlei profissional foi revigorante depois da última temporada, encerrada pela metade por conta da pandemia da covid-19, além do cenário incerto daquele momento. Na época, Dayan jogava pelo time de Blumenau (SC).

“Atualmente a gente vive novamente um momento delicado, mas acredito que nos cuidando e com a vacina chegando a todos vamos poder também voltar a encher o ginásio. Particularmente tem sido uma temporada muito boa. Temos um grupo muito jovem e naturalmente eu tive que assumir mais responsabilidades. Estou crescendo e estou feliz em estar conseguindo corresponder”, pontuou.