Kátia Rejane é a nova vice do Conselho de Procuradores do Norte

A procuradora-geral de Justiça do Ministério Público do Estado do Acre, Kátia Rejane Rodrigues, foi eleita nesta quarta-feira (14) vice-presidente do Conselho Nacional de Procuradores-Gerais do Ministério Público dos Estados e da União (CNPG), para a região Norte.

A aclamação da PGJ do Acre ocorreu durante reunião ordinária do CNPG, na sede da Procuradoria-Geral de Justiça do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, em Brasília. A reunião foi presidida pelo procurador-geral de Justiça do Ministério Público do Rio Grande do Sul e presidente do CNPG, Fabiano Dallazen.

Em março de 2020, a chefe do MP acreano foi eleita para a função de vice-presidente do Grupo Nacional de Combate às Organizações Criminosas (GNCOC), onde, posteriormente, foi investida na função de presidente, ocupando-a até o momento. Kátia Rejane de Araújo Rodrigues foi a primeira mulher a ocupar a posição de liderança do Grupo que congrega toda a atuação do Ministério Público brasileiro no combate à criminalidade.

“Abraço mais essa função com compromisso e responsabilidade e muito honradamente me proponho a exercer essa função com luta, companheirismo, empenho e dedicação na defesa das ações institucionais do Ministério Público para a nossa região”, disse a procuradora-geral de Justiça do MPAC.