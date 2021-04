Gladson é avaliado em 65% como bom ou ótimo e Bocalom como ruim ou péssimo por 56%

O Data Control divulgou nesta terça-feira (14), a avaliação da população de Rio Branco com as gestões do governador Gladson Cameli e dos 100 primeiros dias do prefeito Tião Bocalom, ambos do Progressistas.

A pesquisa ouviu 602 pessoas, a maioria do sexo feminino, no último dia 12 de abril. O nível de confiança é de 95%, sendo que a amostragem de erro é de 4% para mais, ou para menos.

Os entrevistados classificaram a gestão de Cameli em ótimo, bom, regular, ruim ou péssimo. Conforme o percentual, 65,8% dos entrevistados acham o governo Cameli ótimo/bom, 16,6% avaliam como regular e 16,6% como ruim/péssimo. 1% não sabem avaliar.

Já os primeiros 100 dias do prefeito Tião Bocalom mostraram números nada animadores para alguém que tirou mais de 100 mil votos na última eleição. Conforme a pesquisa, 23,3% dos entrevistados acham o governo Bocalom ótimo/bom, 13,3% avaliam como regular e 56,4% como ruim/péssimo. Cerca de 7% dos entrevistados não souberam avaliar.

No entanto, mesmo com a má avaliação dos primeiros 100 dias de Tião Bocalom (Progressistas) à frente da Prefeitura de Rio Branco, a pesquisa mostra que a população continua acreditando no sucesso da gestão.

Conforme a pesquisa, a expectativa sobre os três anos e sete meses do mandato de Tião Bocalom, a população respondeu que é 47,2% para boa/muito boa, mais ou menos 20,9%, ruim/muito ruim 29,6%. 2,3% não souberam avaliar.