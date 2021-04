Detento monitorado é preso com mais de 5 kg de maconha no bairro Chico Mendes

O detento monitorado por tornozeleira Douglas dos Santos Araújo, de 22 anos, foi preso na noite desta quarta-feira, 14, pelo crime de tráfico de drogas. A prisão aconteceu em uma residência localizada na rua Zeca Torre, no bairro Chico Mendes, em Rio Branco.

A guarnição policial recebeu informações do Setor de Inteligência do 2º Batalhão de que na rua Zeca Torres, ao lado de um bar,

haveria um cidadão guardando armas de fogo e drogas para uma organização criminosa. Foi pedido o apoio dos Policiais Militares do 3° Batalhão e os PMs se deslocaram até a residência, onde fizeram um cerco, adentraram na casa e encontraram o detento.

Durante vistoria foi encontrado dentro de um saco plástico 5,3 kg de maconha em forma de tijolos. As armas de fogo não foram encontradas.

Diante dos fatos, foi dada voz de prisão e o traficante foi encaminhado juntamente com os entorpecentes à Delegacia de Flagrantes (Defla) para os devidos procedimentos.