Semsa divulga edital para contratação de profissionais de ensino médio e fundamental

A prefeitura de Rio Branco, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), divulgou nesta terça-feira, 13, o edital que trata de processo seletivo simplificado para contratação de agente de endemias, agente de zoonoses, técnico em enfermagem e condutor de ambulância por tempo determinado para atuação na Atenção Primária do município de Rio Branco. O edital foi publicado no Diário Oficial do Estado (DOE).

Serão contratados 29 servidores, sendo 10 agentes de endemias, três agentes de vigilância em zoonoses, um condutor de ambulância e 15 técnicos em enfermagem, sendo 13 com formação em ensino fundamental, um em nível médio e 15 com formação em nível técnico.

As cargas horárias variam de 30 a 40 h semanais com remunerações que varia R$ 1.162,80 com gratificação que chega até R$ 1.320,00.

O presente processo visa à seleção e contratação de profissionais pelo período de 180 dias, podendo ser prorrogado por igual período. As inscrições serão realizadas via internet e começam na próxima sexta-feira, 16 e encerram dia 19 de abril, pelo link: www.processoseletivosemsa.ac.gov.br.