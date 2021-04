Secretaria de Desenvolvimento assume competência pela política habitacional no governo

Uma das mudanças administrativas do atual governo foi a extinção da Secretaria Estadual de Habitação. A extinta Sehab ficou marcada na gestão passada, inclusive, pela acusação de corrupção, quando funcionários públicos foram investigados e presos acusados de um esquema de fraude durante os sorteios de casas.

Nesta terça-feira, 13, por meio de publicação no Diário Oficial do Estado, o governador Gladson Cameli passa as atribuições de planejamento, execução e coordenação da política habitacional estadual para a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural, a SEDUR.

Relacionado

A pasta tem como secretário Luiz Felipe Aragão Werklaenhg.