Número de internações por Covid-19 cai em Cruzeiro do Sul

Depois de uma alta de ocupação em todos os leitos do Hospital de Campanha de Cruzeiro do Sul, as internações na ala clínica da unidade tiveram redução, mas as Unidades de Terapia Intensiva – UTIs, seguem com ocupação entre 99 % e 100 %.

Nesta terça-feira, 13, 54 pacientes estão internados, sendo 35 na clínica e 19 na UTI. Do total, 6 são de de Cruzeiro do Sul, 2 de Mâncio Lima, 8 de Tarauacá, 1 de Rodrigues Alves, 1 Feijó e 1 de Eirunepé, no Amazonas. 16 deles estão intubados.

Nas últimas 24 horas foi registrado um óbito de um morador de Guajará, no Amazonas, cidade que fica há menos de 20 quilômetros de Cruzeiro do Sul.