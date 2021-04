Novo secretário de educação deve ser escolhido após auditoria

O governador Gladson Cameli declarou com exclusividade ao ac24horas que ainda não decidiu quem irá assumir o comando da Secretaria de Educação no lugar do atual secretário Mauro Sérgio Cruz.

“Não vamos fazer nenhuma troca na educação enquanto eu não tiver o relatório da autoria da CGE”, declarou.

O gestor tratou de esfriar os rumores sobre os nomes cotados para assumir a pasta e garantiu está focado na conclusão da auditoria no órgão da educação.

De acordo com o chefe do executivo, Mauro merece todo o respeito necessário, tendo em vista que, em nenhuma das investigações seu nome esteve vinculado a nenhuma irregularidade.

O nome do secretário começou a balançar no início de março, quando a polícia civil desencadeou mais uma operação na Secretaria com intuito de investigar um suposto superfaturamento na compra de cestas básicas.

Mauro chegou a desmentir informações divulgadas de que pediria afastamento do cargo, porém, dias depois, em seu lugar, vem atuando como secretária interina, Andreya de Oliveira Abomorad, diretora administrativa da SEE.

Além disso, a pasta da educação já foi algo de investigação em superfaturamento de computadores. Onde cinco envolvidos foram indiciados por formação de quadrilha, entre eles, o ex-secretário Márcio Brandão e o empresário Cristiano Souza.

Auditoria

O governo prepara desde o ano passado um aparato grandioso, em parceria com as instituições fiscalizadoras, para coibir práticas ilícitas na administração pública.

O governador Gladson Cameli determinou à Controladoria Geral do Estado (CGE) que realize uma mega-auditoria na Secretaria de Estado de Educação, Cultura e Esportes do Acre (SEE), com análise de planilhas, memorandos e outros documentos, todos relativos às gestões no período de 2016 a 2021, em face dos últimos fatos envolvendo a pasta na imprensa local.