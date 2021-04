Gladson diz que já esperava não ter o apoio de Bocalom nas eleições

O governador Gladson Cameli comentou a postura do prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom (PP), ao recepcioná-lo em sua reaproximação com o Progressistas, partido de ambas lideranças, ao não declarar apoio explícito para sua candidatura à reeleição como as demais lideranças partidárias durante o ato realizado na segunda-feira, 12.

Para Cameli, não surpreendeu a postura de Bocalom, a quem disse respeitar. “Eu respeito e gostei da atitude dele. Eu já disse a ele que não tenho o direito de tá cobrando apoio dele. Não esperava outra postura dele. Eu não conto com ele, mas lógico que não estou dizendo que não quero. Não tô dizendo que não faço questão, eu sei que ele tem compromisso, ele nunca me disse assim oficialmente, e ele precisa nem se expor por uma ação valer mais do que mil palavras.”, disse o chefe do executivo, dando a entender que Bocalom estaria alinhado com o senador Sérgio Petecão.

Mesmo sendo do mesmo partido, a postura neutra de Bocalom tem ligação com a decisão do governador em apoiar a candidatura de Socorro Neri à prefeitura de Rio Branco. O prefeito da capital teve apenas o apoio de Petecão e da senadora Progressista, Mailza Gomes. Apesar de não declarar publicamente, Bocalom caminha para apoiar Petecão em 2022.

Ao ac24horas, sua assessoria informou que Bocalom está focado em seu mandato a prefeito, evitando polemizar. “A posição do prefeito é que no momento ele trabalha para o mandato para o qual foi eleito. Eleição do ano que vem, ele vai tratar em 2022. Tem muita coisa para ser feita em Rio Branco, muitos problemas para serem corrigidos e muitos projetos para serem executados. O foco é administrar Rio Branco. As eleições serão decididas no momento certo”, informa a assessoria de Bocalom.