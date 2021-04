Longo diz que cooperativas do Acre movimentam R$ 620 milhões

O deputado Pedro Longo, líder do governo na Assembleia Legislativa do Acre, manifestou-se nesta terça-feira (13), na sessão ordinária virtual, sobre a criação da Frente Parlamentar de Defesa do Cooperativismo, convidando todos os colegas à adesão ao colegiado.

“Esse frente tem objetivos claros para promover o desenvolvimento do setor”, disse Longo, discorrendo sobre outros propósitos. São mais de 18 mil cooperados 68 cooperativas no Estado do Acre. Juntas movimentaram R$ 620 milhões em ativos e R$ 264 milhões em receitas brutas.

Anualmente, somente as cooperativas agropecuárias liberaram mais de R$ 100 milhões de créditos no Acre. Trata-se, diz o deputado, da possibilidade maior de fixação do homem no campo se o cooperativismo estar fortalecido no Acre.