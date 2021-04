Frank Lima faz previsão e diz que em 10 dias deve reduzir em 30% a procura por leitos de UTI

O secretário de saúde de Rio Branco, Frank Lima, declarou na tarde que fez uma previsão animadora em meio ao cenário da pandemia da Covid-19, para ele, em até 15 dias é possível que a procura por uma vaga de Unidade de Terapia Intensiva – UTI, tenha uma redução nas unidades de referência da capital.

“Eu fiz uma previsão e pode anotar, daqui 10 a 15 dias vamos estar reduzindo a ocupação dos leitos de UTI do Pronto-Socorro e Into em até 30%”, ressaltou.

O número na prática pode representar uma disponibilidade de até 30 leitos de UTI desocupados. Somando os leitos do Into e Pronto-Socorro, a capital tem disponível 80 leitos nas unidades públicas.

A análise do secretário é baseada, segundo ele, em um trabalho voltado para a assistência primária em relação aos casos de Covid-19. Ou seja, as pessoas com síndrome gripal são atendidas já na fase inicial, evitando assim, que o quadro evolua e necessite de internação.

“A gente disponibilizou as unidades de saúde do município para atender os pacientes com Covid-19 após um pedido de socorro da Sesacre. O resultado é esse, as filas em busca de atendimento no Into e Upa do 2° Distrito diminuíram bastante, eu mesmo estive acompanhando de preto no último fim de semana”, explicou.

Lima ponderou que o atendimento primário é de fundamental importância no tratamento do coronavírus. “Antes de ser secretário já fazia esse alerta, agora, tenho a oportunidade de fazer isso na prática”, encerrou.