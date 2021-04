Ex-diretor do Hospital de Amor vai assumir a Fundação no lugar de Coronel dos Bombeiros

Uma nova mudança deve ocorrer na estrutura da saúde pública do Acre nos próximos dias. O coronel do Corpo de Bombeiros, Argemiro Santos, deverá deixar o cargo de diretor-presidente da Fundação Hospitalar do Acre para assumir uma nova função próxima do governador Gladson Cameli.

Ele deverá gerenciar projetos prioritários na estrutura do governo como as grandes obras que deverão ser executadas ainda esse ano, como a do Anel Viário entre Brasiléia e Epitaciolândia e o Centro Administrativo, em Rio Branco.

No lugar do militar, quem deverá ser nomeado é o psicólogo João Paulo Silva, ex-diretor do Hospital de Amor em Rio Branco e atual diretor da Policlínica. Natural de Tarauacá, o gestor de 30 anos terá a missão de continuar o mesmo dinamismo dado pelo Coronel Santos na Fundação. Ele deverá se desligar do Hospital que trata doentes com câncer ainda esta semana.

Silva já trabalhou como técnico do Saúde Itinerante entre os anos de 2012 a 2015 e foi assessor técnico da Secretaria Adjunta de Atenção à Saúde em 2016. Depois, assumiu o Departamento de Atenção Primária, Políticas e Programas Estratégicos da Sesacre (DAPE), quando foi convidado para gerir o Hospital do Amor.