Adailton Cruz diz que Bocalom tem um governo “precipitado, fraco e inseguro”

O vereador Adailton Cruz (PSB) criticou o prefeito Tião Bocalom (Progressistas) em seu discurso na Câmara de Rio Branco nesta terça-feira, 13, quanto a anulação do decreto que liberava o funcionamento dos templos religiosos aos finais de semana, feriados e pontos facultativos, em Rio Branco.

A decisão de Bocalom em anular o decreto foi em virtude da recomendação emitida pelo Ministério Público Estadual e Federal contra a abertura dos templos religiosos.

Para o parlamentar, a anulação demonstra que o governo do prefeito Tião Bocalom é um governo precipitado, fraco e inseguro. “Isso demonstra que é um governo precipitado, fraco e inseguro. Quando você faz um ato você tem que estar preparado para arcar com as consequências. A atividade religiosa é essencial e o que ele fez foi um desrespeito a comunidade religiosa. O comércio e as igrejas têm que funcionar, eles não são responsáveis pelo caos que a gente vive hoje. Temos que exigir fiscalização, segurança e condições de trabalho, mas não podemos proibir o direito constitucional de ninguém”, afirmou.